《危老條例》三讀 放寬融資上限

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中國時報
／綜合報導

為促進都市內的危險及老舊建築物重建、更新，立法院11日三讀修正通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，增訂第10條之1，放寬危老建物所有權人資金融通，得不受銀行法放款融資比率「不得超過30％」限制，讓申請民眾能真正得到銀行融資協助。

台灣位處地震帶，但都市內危險及老舊建築物林立，加速重建刻不容緩。但國內金融機構受限於「銀行法」，放款能量受到限制，危險老舊建築重建也因此受限。

提案修法的立委郭正亮指出，依銀行法第72條之2第一項規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30％限制。但目前國內多家商業銀行已達26％到29％，如果不放寬，銀行在危老建築重建計畫上的融資能力恐有不足。

三讀通過條文新增，商業銀行為提供參與重建計畫的土地及合法建築物，所有權人或起造人籌措經主管機關核准之重建計畫所需資金而辦理放款，不受銀行法第72條之2限制。但為兼顧金融機構流動性風險，條文明定，金融主管機關必要時得規定商業銀行放款的最高額度。

2014年因隔壁蓋大樓，造成高市苓雅區自強三路187巷內一排透天厝損害下陷，在「危老條例」頒布後，高市府3月核准建照、昨日動土，成為全國首件開工的危老重建案。

蔡英文總統出席典禮強調，讓居住安全是政府使命，也是她選前承諾，這2年政府興辦近5萬戶社會住宅，也加速更新都市舊建築，呼籲有需求的民眾善用危老條例，享受容積獎勵、簡明程序、賦稅優惠及金融協助。

(中國時報)

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