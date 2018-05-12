台灣民政府 林志昇夫婦收押

2018年05月12日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 甘嘉雯 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

「台灣民政府」祕書長林志昇涉嫌以賣身分證、車牌和旅行證等政治名義，吸金近5億元，檢調在衣櫥暗櫃搜出1.3億現金。林妻林梓安供稱是販售精品獲利所得，因林男稱「叛逃要槍決」，許多被害人懼怕不敢多言，桃檢訊後將林志昇、林梓安夫妻及龜山總部地主游象敬等3人，向法院聲押禁見獲准；4名核心幹部5萬至100萬元交保。

檢調直指台灣民政府如同「政治老鼠會」，呼籲受騙民眾踴躍報案檢舉。檢調訊問時，林梓安稱被查扣的現金「全是我賣精品賺的！」還強調是小本生意、免用統一發票，沒有報稅或金流。林志昇則稱妻子帶著大批遺產嫁給他，錢為妻子所有，更聲稱向會員收錢是為了和美國打官司，矢口否認以台灣民政府之名詐財，卻又不說明會員金錢流向。

游象敬供稱，土地含建物100元出租給林氏夫婦，其他不知情。辦案人員指出，會員呈M型化分布，有藍領階級，也有高知識分子，被害人大都堅信不移，但因林志昇曾宣稱2016年會開始執政，最後跳票、蔡英文就任總統，不少積極支持者去年底甚至包遊覽車遠從高雄等地到桃檢提告，任台灣民政府「台南州長」的蔡朝鵬就是率隊者，110名被害人損失近3000萬。

因林男聲稱「國內」只有鞭刑和槍決，叛逃要抄家滅族，許多人覺得「怪怪的」卻敢怒不敢言。桃檢昨天凌晨複訊後以涉犯詐欺取財、洗錢等罪嫌重大，且有逃亡、串證和反覆實施之虞，將林志昇夫妻和地主游象敬聲押禁見獲准。

林志昇等人被逮消息傳出，部分支持者在網路聲稱「要拿下檢警調的頭」，但「拔菜總部」總司令盧朝財昨天則率隊到台灣民政府總部放鞭炮慶祝，再到桃檢高呼「正義無敵！檢察官加油！替天行道！」

(中國時報)