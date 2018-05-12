卡管內訌 自主聯盟槓學生會

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中國時報
／台北報導

台大今(12)日將進行第二次臨時校務會議，是否做出重啟校長遴選決議受到外界關注；反管的台大學生會不滿會議只討論「大學自主」一項，11日要求校務會議要對遴選做出具體結論；挺管的台大自主聯盟則發表聲明：遵循校園自主，捍衛法治，教育部應「依法行政」聘任新校長當選人。

全國教師工會總聯合會昨日召開記者會，諷刺教育部長吳茂昆爭議纏身，包括「加薪百分百」、「請假自核無上限」、「私設公司兼職股東不違法」、「盜用學校專利不違法」、「只要我認為沒問題一切都不違法」，宛如提倡「新五恥運動」，並步行到教育部陳情及演出行動劇，要吳茂昆下台。

但因提案僅有「大學自主」一項，並無臨時動議程序，引發學生會不滿。台大自主聯盟則質疑學生會提出的意見，缺乏學生民意基礎，不足以代表全體台大學生意見，並發表聲明，認為教育部依法行政聘任新校長當選人，才能盡快弭平校內不同聲音的拉扯。

管中閔昨日在臉書轉貼年輕後進謝宇程文章〈站巨人肩上的菜鳥，因「革新者胸懷」才能放肆發言〉，謝宇程文中回憶2016年與管短暫互動，並感謝管的胸懷與眼界，同時強調「如果管中閔先生無緣為台大執燈掌舵，我為台大覺得非常、非常、非常遺憾。」隱然透露出管中閔有志難伸的悵然。

(中國時報)

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