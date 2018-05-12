首見共軍雙向繞台 蘇-35入列

共機再度繞台，空軍司令部11日公布F-16戰機（左）升空監控共機轟-6K（右）的畫面。空軍表示對於區域內共軍海空機艦任務動態均能全程掌握預警情資。（空軍司令部提供）

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中國時報
李文輝／綜合報導
蘇-35戰機（下）首次與轟-6Ｋ（上）戰機編隊飛越巴士海峽，實現了共軍繞島巡航模式的新突破。（新華社）

大陸解放軍11日公布繞台巡航模式「雙首見」的新突破，共軍東部、南部戰區空軍昨天協同行動，首度同時從南北分別出動轟炸機、偵察機，雙向繞飛台灣巡航；新購蘇-35戰機，首次參與任務，與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，實現繞島巡航，彰顯共軍體系作戰能力新提升。我空軍司令部強調，對於區域內共軍海空機艦任務動態，均能早期全程掌握預警情資，有效應處，確保國防安全，籲請國人安心。

創新用兵法 一體行動

大陸解放軍空軍發言人申進科大校昨在華南某機場表示，這次繞島巡航，多架轟-6K戰機分別從台灣南北兩端同時雙向飛行，空警-2000預警機和蘇-35、殲-11等戰機，前出巴士海峽、宮古海峽區域實施指揮控制和伴隨掩護，預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建起海上空中作戰力量體系。

申進科說，共軍蘇-35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，見證了共軍新型戰機在海上方向實戰化訓練中不斷飛出新航跡，提升機動能力、檢驗實戰能力。在前出西太、繞島巡航的機群中，新型戰機將展翅大洋。

我公布F-16監控共機畫面

申進科表示，今後還要按照既定計畫，繼續組織多型戰機繞飛台島巡航。「共軍空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。」

我空軍司令部此次也首度破天荒公布我空軍第四聯隊第23作戰隊F-16戰隼式戰機，掛載AIM-120先進中程空對空飛彈實彈、AIM-9M響尾蛇短程飛彈實彈，與隸屬中共東部戰區空軍第10轟炸師，編號20113號轟-6K轟炸機掛載長劍-20型巡航飛彈的合照。

空軍司令部指出，中共空軍轟6K、運8遠干、圖154電偵等多型機，昨上午區分南、北兩航線進入西太平洋實施遠海長航訓練；北航線為轟6K機，穿越宮古水道、巴士海峽後返回；南航線為轟6K、運8遠干、圖154電偵等型機，穿越巴士海峽、宮古水道後返回；期間由首次執行是項任務的蘇（愷）-35與殲11、空警2000等型機協訓。

俄媒指蘇-35優於F-22

俄媒稱，蘇-35戰機是蘇-27改良型，大量吸收第5代戰機T-50技術，擁有二維向量推力控制系統117S型發動機；配備雪豹E無源相控陣雷達；具有強大抗干擾和武器掛載能力，咸認各方面都比美軍F-22戰機先進或更具優勢。俄羅斯於2015年決定軍售大陸24架蘇-35S，第一批4架於2017年初交機。

(中國時報)

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