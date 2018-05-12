陸先對台獨施壓 下次進逼海峽中線

2018年05月12日 04:11 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

大陸空軍於11日首度派遣蘇-35伴飛轟-6K，實施南北雙向繞台行動，前空軍資深飛行教官于皓瑋昨天受訪指出，雙向繞台行動擺明了是對台獨的進一步壓迫，下一步可能就是施壓海峽中線，派遣戰機在中線附近飛，進一步壓迫我方防線。而共軍此次派出空警-2000和蘇-35，有做給美國看、釋出美國無法介入台海的意思。

于皓瑋表示，共軍軍機南北繞台夾擊，代表國軍預警時間變得更少，而首度執行繞台任務的蘇-35戰機，又具備一定匿蹤功能，國軍現有雷達系統不一定能對其實時動態跟蹤，再加上大陸第五代匿蹤戰機殲-20也即將加入繞台行動，未來可能進一步抵近台灣近岸拍照，打臉台灣。對大陸而言，美台互動升溫、台獨情況若持續未改善，雙向繞台行動後的下一步就是戰機壓著海峽中線以西繞行巡航。

于皓瑋指出，蘇-35最可怕之處，是其發動機為二維向量推力，能讓飛機不用像其他一般戰機需要高速及大G力（人體極限為9G）來作戰，增加了國軍F-16V與幻象戰機的應對壓力，加上其具有一定匿蹤能力，所以才會搭配派出空警-2000此一戰略級預警機，進行在台灣東部海域大範圍的指揮、管制、通訊，凸顯出中共三軍聯合作戰能力的精進。

于皓瑋說，自民國70多年起，國軍將攻勢作戰（反攻大陸）轉變為守勢作戰（維護台灣安全）後，實施的「漢光演習」至今，共有30多套應對各種敵軍戰鬥模式進行防守演練，但都未加入應對蘇-35及殲-20的作戰想定，今年漢光演習有可能將此加入。

(中國時報)