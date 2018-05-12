陸先對台獨施壓 下次進逼海峽中線

蘇-35戰機（下）首次與轟-6Ｋ（上）戰機編隊飛越巴士海峽，實現了共軍繞島巡航模式的新突破。（新華社）

友善列印
中國時報
╱台北報導

大陸空軍於11日首度派遣蘇-35伴飛轟-6K，實施南北雙向繞台行動，前空軍資深飛行教官于皓瑋昨天受訪指出，雙向繞台行動擺明了是對台獨的進一步壓迫，下一步可能就是施壓海峽中線，派遣戰機在中線附近飛，進一步壓迫我方防線。而共軍此次派出空警-2000和蘇-35，有做給美國看、釋出美國無法介入台海的意思。

首見共軍雙向繞台 蘇-35入列

于皓瑋表示，共軍軍機南北繞台夾擊，代表國軍預警時間變得更少，而首度執行繞台任務的蘇-35戰機，又具備一定匿蹤功能，國軍現有雷達系統不一定能對其實時動態跟蹤，再加上大陸第五代匿蹤戰機殲-20也即將加入繞台行動，未來可能進一步抵近台灣近岸拍照，打臉台灣。對大陸而言，美台互動升溫、台獨情況若持續未改善，雙向繞台行動後的下一步就是戰機壓著海峽中線以西繞行巡航。

于皓瑋指出，蘇-35最可怕之處，是其發動機為二維向量推力，能讓飛機不用像其他一般戰機需要高速及大G力（人體極限為9G）來作戰，增加了國軍F-16V與幻象戰機的應對壓力，加上其具有一定匿蹤能力，所以才會搭配派出空警-2000此一戰略級預警機，進行在台灣東部海域大範圍的指揮、管制、通訊，凸顯出中共三軍聯合作戰能力的精進。

于皓瑋說，自民國70多年起，國軍將攻勢作戰（反攻大陸）轉變為守勢作戰（維護台灣安全）後，實施的「漢光演習」至今，共有30多套應對各種敵軍戰鬥模式進行防守演練，但都未加入應對蘇-35及殲-20的作戰想定，今年漢光演習有可能將此加入。

(中國時報)

首見共軍雙向繞台 蘇-35入列 經貿談判分歧 劉鶴訪美恐再延

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。