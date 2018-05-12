經貿談判分歧 劉鶴訪美恐再延

2018年05月12日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰談判待續，美國商務部長羅斯美東時間10日表示，「美陸經貿談判面臨諸多挑戰。」對於大陸向進口美豬加徵關稅大踩美國痛腳，羅斯稱將在下輪談判時討論。不過，白宮7日才對外宣布大陸國務院副總理、習近平頭號經濟智囊劉鶴將於下周訪美，進行第二輪談判，羅斯隨後則又透露，劉鶴此行可能再延遲。

「我不認為美陸貿易談判只有單一最大障礙。」羅斯出席參議院籌款委員會聽證會作證，會後接受美國之音訪問時指出，雖然陸美貿易談判有許多挑戰和障礙，但至少雙方都高度重視這些嚴肅的討論。

羅斯強調，美國已擬定了詳細的貿易清單，闡明在貿易方面的要求。美國此前威脅大陸要對高達1500億美元的商品徵收關稅，以報復大陸涉嫌侵犯智慧財產權。政府可能會在公眾意見徵詢期於5月22日結束後，正式實施該措施。

法新社援引羅斯表示：「好消息是雙方進行了有意義的、非常高層次和非常詳細的對話。壞消息是，目前我們仍存在很大分歧。」

大陸商務部已證實，陸方接受美國財政部長穆欽正式邀請派劉鶴訪美，就雙邊經貿問題繼續磋商。但隔天羅斯接受CNBC採訪時說，劉鶴訪美行可能會拖到下周之後。英國《金融時報》昨更批露，川普政府內部分歧不斷，談判準備尚未完成，是劉鶴下周赴美行程延遲主因。

據稱，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文已於日前抵美進行預備性談判，聚焦如何降低美陸超過3千億美元的貿易逆差、討論劉鶴訪美行程。知情人士表示，如果王受文此行與美談判進展不順利，劉鶴訪美可能再生變數。

另外，近日盛傳大陸加強對美進口產品檢疫，包括豬肉、蘋果和原木。對此，羅斯表示「這將是我們下次和他們見面時討論的議題。」

(中國時報)