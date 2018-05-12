美可能對陸鋼輪課雙反關稅

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中國時報
／綜合報導

陸美拉大貿易戰線。美國負責調查不公平貿易行為是否傷及國內產業的國際貿易委員會（USITC）10日宣布，「合理跡象顯示」大陸進口的卡車鋼製輪圈（steel truck wheel）接受官方補貼，以低於合理水準的價格傾銷美國，導致美國相關產業遭到「實質傷害」，因此美國可能對大陸製卡車鋼輪課徵反傾銷和反補貼的雙反關稅。

USITC以4票贊成、2票反對的結果，通過初步認定。接下來將由美國商務部進行後續雙反調查，並在6月23日之前公布反補貼的初裁稅率，在9月6日之前公布反傾銷稅的初裁稅率。

這次調查是回應鋼輪商Accuride Corporation和Maxion Wheels Akron在3月27日提出的申訴。兩家公司認為，陸美雙方的傾銷差額（傾銷幅度）介於11.3%至231.7%之間，補貼稅差額高達77.3%。

陸美貿易談判上周才落幕，而大陸國務院副總理劉鶴下周將訪問華府進行第2輪談判，值此時刻，美國公布對大陸鋼製輪圈課徵雙反關稅，時機敏感也引人注目。

此外，美方這次也展現驚人的調查效率。在3月27日受理申訴，商務部與USITC於4月17日開會展開調查，從立案到初步調查結果5月10日出爐，不到2個月時間，即初步認定大陸卡車鋼輪存在傾銷與不公平補貼。

(中國時報)

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