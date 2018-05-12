李克強訪日 獲高規格款待

2018年05月12日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京11日電 ／東京11日電

大陸國務院總理李克強11日訪問日本北海道，受到高規格的款待，日本首相安倍晉三親自陪同出席在札幌市舉行的陸日知事省長會議，陪同視察了北海道的汽車工廠等，雙方似乎有意營造陸日關係回暖的印象。

安倍在會議上致詞時強調，「無論兩國關係處於哪種情況，兩國的地方都市交流都是友好的根源，希望兩國的紐帶不間斷地承傳給下一世代。」

安倍表示，「為了地方的經濟振興、觀光振興，建設堅韌的社會，彼此要拿出智慧，採取有效的對策。我認為重要的是，兩國的戰略互惠關係要以看得見的形式付諸實行。兩國合作的可能性可說是更加大大地擴展。」

李克強則重申，「此行的目的是回到《日中和平友好條約》的精神，讓陸日關係重回正軌，同時還要維持長期、穩定的發展。這也將對兩國的地方交流帶來更廣泛的可能性以及有利的條件。」

安倍11日不僅陪同李克強出席會議，還陪同視察豐田汽車的子公司研發中的自動駕駛電動車，以及惠庭市的牧場、農場等。李克強結束4天的訪問行程，下午2點過後從新千歲機場搭專機返國，安倍還親自到機場送行。

安倍這次高規格的款待李克強，展現陸日友好的融和氣氛，也有想對外展現兩國將合作因應北韓局勢的姿態。這次李克強正式邀請安倍訪問大陸，安倍也邀大陸國家主席習近平於明年訪日。陸日關係這幾年來因為釣魚台列嶼等問題惡化，為因應朝鮮半島急速變化的局勢，陸日雙方都選擇暫時擱置爭議，以改善關係為優先。

(中國時報)