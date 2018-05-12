捨近赴遠 金展現讓步誠意

2018年05月12日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會終於確定在新加坡舉行，南韓媒體11日指出，金正恩本想在平壤或板門店與川普會談，但最終讓步，可能意圖藉此展現對峰會的誠意，營造川金會成功的有利條件。

謀求實利 飛離平壤

南韓韓聯社引據觀察家指出，北韓當局可能認為，與其在峰會地點等枝微末節問題上與美方周旋，不如將著力點聚焦於峰會談判，以獲取良好成果。這也反映出金正恩「謀求實利」的性格特點。

外交人士認為，美朝都想在峰會選址角力占上風，或確保不讓對方取得政治優勢。《華爾街日報》指出，白宮選擇新加坡而捨板門店，是為避免造成美國總統直接到北韓「家門口」的印象。還有觀察家表示，若在板門店舉行川金會，金正恩可能會自認「擁有某種形式的主場優勢」。

觀察家分析稱，新加坡具地理和外交上的優勢，且安全措施可靠，使美朝雙方同意在當地舉行峰會。美國媒體指出，新加坡與美朝皆有外交關係，美國海軍艦艇時常訪問當地，而北韓在星也設有大使館。

新加坡 美朝都中意

北韓對領導人外訪的後勤支援能力，也是決定川金會地點的一個重要因素。金正恩注重排場，赴新加坡可能帶大批隨扈、出動豪華座車及各種通聯設備，這些都對川金會前置作業構成挑戰。美朝兩國在新加坡都設有大使館，雙方官員為峰會做準備也更為方便。

從北韓首都平壤到新加坡的距離約為4740公里，而北韓領導人專機「蒼鷹1號」，最高時速達900公里，最大航程約9200公里，續航能力保證可以從平壤直飛新加坡、不需中途加油，估計飛航時間大約6到7小時。

北韓專機 內裝先進

不過，北韓專機甚少長途飛航，平壤當局必須採取額外安全措施。屆時可能飛經中國大陸和越南，沿途有多處機場可供緊急時降落加油，或做為中繼站。若北韓專機過於老舊、不堪長途折騰，必要時平壤也可以向北京借用飛機。

新加坡作為全球航空樞紐，擁有現代化基礎設施，可為美國總統「空軍一號」專機和北韓「蒼鷹一號」提供維護等服務。

「蒼鷹1號」係蘇聯製伊留申「伊爾-62」客機的改良版「伊爾-62M」，約可搭載200人。從北韓官媒朝中社發布的照片可看出，「蒼鷹1號」經過精心設計，宛若空中辦公室，內部辦公桌、沙發、電話、筆記型電腦、電視等電子設備一應俱全，不遜於外國元首的專機。

(中國時報)