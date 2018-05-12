香格里拉酒店 可望再獲青睞

2018年05月12日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

新加坡濱海灣金沙酒店，也被認為可能是舉行川金會的地點。（路透）

「川金會」將於6月12日在新加坡舉行，這將是2015年「馬習會」後，相隔近3年新加坡再次舉辦重要領袖會談。當地傳媒列出3個可能舉行川金會的場地，分別是香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店以及聖淘沙。其中曾舉辦過「馬習會」的香格里拉大酒店，最可能雀屏中選。

據新加坡《海峽時報》報導，川金會面的地點，以香格里拉大酒店呼聲最高。觀察家表示，該酒店除舉辦過「馬習會」，從2002年起每年還舉辦亞洲安全年度峰會「香格里拉對話」，在安全準備和安排活動上擁有豐富經驗，且酒店位置遠離烏節路商圈，是舉辦美朝峰會的理想場所。

另一家被點名的濱海灣金沙酒店，專家認為，雖然這家酒店隸屬川普集團的金主旗下擁有的度假場所，但它的位置距離市中心太近，對於進出會場的官員以及其他人員來說，會是一件麻煩事。此外，酒店位在市中心並有太多方法可以前往，維安措施將面臨極大考驗，而新加坡當局不太可能封鎖酒店週遭整個地區。

至於聖淘沙，專家認為，雖然當地擁有美麗景致，且從安全角度來看，島上也擁有較高的隱密性，但當地的酒店可能無法接待大量的隨行人員。

新加坡外交部10日證實「川金會」將在新加坡舉行的消息，並發表公告稱，新加坡樂意舉辦這場會晤，並「希望這次會晤能推進朝鮮半島和平。」

(中國時報)