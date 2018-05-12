文在寅親手交給金正恩 朝鮮經濟藍圖 藏在隨身碟裡

朝鮮半島局勢最近發生積極的變化。圖為4月27日，北韓最高領導人金正恩（前右）與南韓總統文在寅（前左）在板門店閱兵。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

《紐約時報》10日披露，上個月兩韓峰會舉行時，南韓總統文在寅把一只隨身碟給了北韓領導人金正恩，因為他相信金想當北韓版的鄧小平，所以隨身碟內存放他所規畫的「朝鮮半島新經濟藍圖」，包括為北韓建造新的鐵路和電廠，期盼他能放棄核武。文在寅的希望能否落實，下個月的川金會就能見分曉。

報導指出，隨身碟裡，文在寅藉圖表與影片，描繪出「朝鮮半島新經濟藍圖」。文在寅相信金正恩想學已故大陸領導人鄧小平帶領國家改革開放。據此觀點，金正恩也許願意拿核武換取外交與經濟獎勵，讓北韓走向繁榮。

前南韓統一部長李鍾奭說：「金正恩一心想振興北韓經濟，甚至比追求核武的念頭更強烈。他也知道，由於國際制裁，若繼續保有核武，就無法達成像中國那種快速經濟成長。」

南韓官員表示，如果金正恩堅持經濟改革路線，最需要外援的就是能源與運輸。南韓專家表示，北韓鐵路系統落後，即便是平壤連接到中國大陸邊境最快的列車，時速也只有45公里，其他列車車速甚至連其一半都不到。

專家表示，由於缺乏現金進口石油，北韓的電力全來自水力與燃煤，但長期電力短缺讓煤炭生產與運煤至電廠都有困難，民眾為生火煮飯與取暖砍伐山林導致洪災、旱災和水壩淤積，又削弱水力發電的能力，北韓電力的發電量僅相當於南韓的4.4％。

報導指出，其實文在寅提議讓北韓鐵公路現代化並與南韓連接，不僅為了幫助北韓。南韓決策官員表示，兩韓必須先在經濟上整合，才能在最終統一時不會太紊亂，而打造跨越兩韓的鐵路，可以更快速、更廉價的方式，將南韓貨品輸往中國大陸、俄羅斯與歐洲，同時透過管線把俄國石油與天然氣輸送到南韓，以滿足南韓經濟的能源需求。

(中國時報)

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