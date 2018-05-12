安華獲特赦 兩年後接首相

2018年05月12日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞大選首度政黨輪替後，新首相馬哈地11日表示，國家元首蘇丹已同意特赦安華。獲馬哈地任命為副首相的安華之妻、希望聯盟（希盟）主席旺阿茲莎說，安華可能在2到3天內獲釋，並於1周內得到特赦。

馬國《東方日報》與網路媒體「當今大馬」11日報導，馬哈地於當日召開記者會表示，希盟4個成員黨，於10日晚上去見最高元首蘇丹莫哈末五世，討論關於釋放安華的問題，蘇丹表示願意寬赦安華。馬哈地稱希盟已著手處理特赦的程序，將讓安華恢復自由之身。

馬哈地還透露：「這不只是特赦，意味著他不只是獲得赦免，還會在赦免後立即獲釋。」「接著，他可以全身投入政治。」，接著馬哈地提醒，安華必須透過選舉當選為國會議員，才能進入內閣，甚至擔任首相。「他必須先成為國會議員，才能進入內閣。」「這個過程還需要花上很長的時間。」

安華於2015年因雞姦罪被判5年徒刑入獄，後經減刑原本預計於6月8日出獄。然而依照馬來西亞憲法第48條，被判刑1年以上者，出獄後5年內沒有參選資格，除非經最高元首蘇丹特赦。43條則規定，首相必須是國會議員。因此還不是現任國會議員的安華，不具備當首相資格。必須先有議員辭職，安華參加補選後勝出才有機會。

選前馬哈地曾承諾，若希盟執政，他只會擔任首相兩年，之後將把首相職位交棒給希盟的實權領袖安華。

此外，馬哈地也表明願與不同政體國家維持良好關係，破除外界對新政府上台後是否與中國大陸經貿關係會生變的疑慮。

馬哈地11日簡述了新政府的外交政策，他說：「我們要跟世界各國保持良好關係，無論（這些國家）政府的政策或體系如何。馬來西亞是貿易國，我們想進入世界各地的市場，無論東方或西方，無論是否為共產主義國家，那與我們無關。我們要做的是發展（國際）關係。」

(中國時報)