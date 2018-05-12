日本公民 每人負債236萬台幣

2018年05月12日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京11日電 ／東京11日電

日本政府至去年年底的負債總額逾1087兆日圓（約台幣298兆元），再創史上新高紀錄，相當於每位公民約有860萬日圓（約台幣236萬元）的負債。

日本財務省指出，截至去年度底（3月底），日本的國債、貨款及短期證券加起來，國家的負債總額達1087兆8130億日圓。與前1個財年底相比，增加了16兆2536億日圓，而且是連續兩年打破新高紀錄。

主要原因是，日本隨著人口高齡化，醫療費、照護費等社會保障經費膨脹，光靠稅收還不夠支出，因此便靠發行國債來填補空缺，使得新的負債越來越多。

從細目來看，日本的國債為959兆1413億日圓，貸款為54兆228億日圓，為籌措短期資金而發行的政府短期證券為74兆6489億日圓。

日本的國家負債總額若除以1月人口的話，平均每個人約有859萬多的負債，在先進國家中是最差的水準，負債問題成為重建財政不得不解決的課題。

日本財政的歲出大幅超出稅收的情況已持續10多年，不足的部分大多靠發行國債來填補。

近兩年日本政府的負債總額連創新高，安倍政府預定明年10月將消費稅率從8％再調升至10％，原想藉此改善財政，以達成財政健全化的目標，但後來又改變消費稅增稅部分的用途，擬將增稅部分先用在社會保障和促進青少年免費教育方面。

安倍經濟學成長速度減緩，稅收不如預期，為刺激景氣一再追加預算，使得歲出膨脹，負債居高不下。

(中國時報)