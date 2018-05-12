招財黃金鱉 相伴18年如家人

2018年05月12日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

住在花蓮縣玉里鎮的林亞綺跟邱家盛夫婦，兩人攜手共同經營玉石行，多年前在一次偶然機會下，在寵物店看見一隻「白子」的黃金鱉，「一見鍾情」馬上愛上了這隻黃金鱉，沒想到一養就是18載，黃金鱉陪他們夫婦倆走過人生低谷，也讓他們的玉石店步入佳境，是他們最愛的寵物，也是最愛的家人。

寵物店閒逛 一眼看中

這隻黃金鱉，通體透白，呈現淡淡金黃色，看起來十分漂亮，夫婦倆將黃金鱉取名為「小金」，小金被養在魚缸中，下層鋪滿砂石，放水至平整，小金平時就在砂石上發呆，模樣非常可愛。

林亞綺說，18年前他跟老公到寵物店閒逛，一眼就看見小金，怯生生的模樣非常討喜，似乎就說著「帶我回家」，她立即結帳將小金帶回家飼養，他們夫婦倆也完全沒有養鱉的經驗，於是從頭學起，請教寵物店老闆該如何飼養，沒想到一養就養了18年。

飼養易上手 心靈良伴

邱家盛說，其實養鱉並不難，只要將其生長環境照顧好，幾乎是不怎麼費心，不過由於魚缸中的水是死水，沒有循環，要常常幫鱉更換乾淨的水，鱉屬於冷血動物，冬天時也不用餵食，待春天來臨時醒來，在開始投料即可，非常好飼養。

陪伴他們18寒暑，林亞綺說，小金陪他們走過18年，從開始經營玉石開始，到漸入佳境，一整路陪伴，雖然小金不會怎樣表達，但有著小金在一旁心情就會平穩許多，小金不是寵物而是家人，希望小金能一直陪伴他們走下去。

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(中國時報)