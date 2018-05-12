寵物CPR 飼主必學急救常識

2018年05月12日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

人失去呼吸心跳時可用心肺復甦術（CPR）急救，而CPR同樣也適用在毛小孩身上！新店日前有隻流浪狗遭繩纏繞窒息案，動保員立刻為牠CPR及時救回狗命，新北市動保處長陳淵泉說，寵物好動貪玩纏頸窒息案例時有所聞，飼主若能學習寵物CPR急救法，可在第一時間挽救毛小孩的性命。

網繩繞頸 浪狗險送命

新店日前有隻流浪狗「土豆」受困，動保員梁昱偉、王愷竣趕到現場發現土豆奔跑時未注意樹叢有網繩，一頭鑽入並被網子纏繞住頭、頸部，試圖脫困卻反而讓網繩再套住前腳而動彈不得。

動保員慢慢靠近，但土豆緊張掙扎導致網繩收縮纏緊讓牠窒息倒地，王愷竣見狀火速拿刀割開網繩，梁昱偉則替土豆CPR，急救近5分鐘後，牠才在一個顫抖後恢復呼吸，動保員不斷輕拍安撫「沒事了，別緊張！」民眾驚訝原來CPR也能用動物身上。

陳淵泉說，人跟動物一樣都有心跳呼吸，急救時都適用心肺復甦術，只是方法略有不同，動保處推廣一套簡易寵物CPR急救法，適當時機善用在自家寵物上，就可拯救愛犬一命。

吹氣按摩 自學嘛ㄟ通

動保員梁昱偉說，狗狗昏迷無意識時，可將狗側身平放，檢查鼠蹊內側脈搏與胸部呼吸、清除口中異物，以人口對狗鼻吹氣2秒鐘，再往狗狗前肢上3指處按摩心臟，以7次為1循環，一分鐘按壓約80次，動物CPR技巧可上＜http://goo.gl/LUjncy＞查詢。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)