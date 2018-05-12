白蛇、蘇卡達陸龜 行家專寵

莊育箖為了照顧蘇卡達陸龜，上網查詢資料，也請教獸醫如何照顧。（邱立雅攝）

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中國時報
、邱立雅／綜合報導
彼得飼養數10條白蛇，甚至自己配種、接生。（蔡依珍攝）

民眾飼養寵物千奇百怪，養蛇逾30年、具生物學背景的彼得養了10條白蛇，甚至自己配種、接生。今年剛考上台大獸醫系的莊育箖最愛的是蘇卡達陸龜「蘇胡」，僅管台灣的環境並不適合蘇卡達陸龜生長，但蘇胡仍是她捧在手中的寶貝。

白化症蛇 端午下蛋

彼得解釋說，一般白化症蛇，多指缺乏黑色素、身體發生白化現象的各種類蛇，因為不像一般蛇身呈現褐黑色，可與環境融為一體，沒有保護色的白子在野外非常顯眼，很容易成為獵食者目標，加上本就屬隱性基因，幾乎很難在大自然生存。因此資深玩家幾乎都具醫療、遺傳學背景，唯一不變的是白子蛇身上絕不會出現黑色，眼睛則是因為直接透出血色，呈現粉嫩的鮮紅色。

本身也有在培育的彼得說，端午節前後，正是下蛋期，60天後就會破蛋，就能看到「變化」的成果，但小蛇養到成蛇約要3年，再培育成下一代又要再3年，可說是漫漫長路：「真的要很有熱情、家人支持才能持續！」

今年剛考上台大獸醫系的莊育箖從小到大養過鸚鵡、刺蝟、天竺鼠、蜜袋鼯、攀木蜥蜴，現在捧在手中的寶貝則是蘇卡達陸龜「蘇胡」。

沙漠之龜 要餵開水

因蘇卡達陸龜品種來自撒哈拉沙漠，台灣的環境並不適宜蘇胡的生長，必須要在溫度27至25攝氏溫度、溼度保持在30到40之間較為適宜，且飲用水必須要用煮沸過的水，否則容易引發寄生蟲，這也讓莊育箖更悉心照顧。

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