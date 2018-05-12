老農日理萬雞 最愛川普雞

94歲的劉阿卿非常疼愛這隻流浪金雞「川普雞」，每天早晚定時餵食，疼愛得很。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣田尾鄉94歲雞農劉阿卿，每天「日理萬雞」，去年孫子孫媳在雞舍外意外發現有1隻長長尾巴、羽毛毛色鮮艷的鳥類徘徊逗留，連續1個多月問不到主人後，決定暫時收留，最後成為家中一分子。

孵化小雞 功力一流

劉阿卿原本任職田尾鄉公所兵役課，1991年退休後，生活依舊忙碌充實，但空檔常會到兒孫經營的種雞場雞舍裡幫忙「看頭顧尾」，從業餘雞農，如今已是全鄉最高齡的專業雞農，孵化小雞的功力絲毫不遜年輕人。

孫子劉建逢說，去年2月19日，妻子跟女兒發現有隻金雞出現在雞舍想覓食，還以為是「長尾帝雉」，他前去查看才發現是近年很流行飼養觀賞的公金雞。

他說，金雞身價不斐，加上美國總統川普上任後一頭招牌金髮，外型、甚至性格都與金雞神似度超高，被暱稱為「川普雞」；憂心是附近人家不小心飛出來，想來雞舍裡乞食，特地拍照上傳許多臉書社團「失雞招領」。

沒人招領 變「家人」

沒想到，除了一堆羨慕和好奇能不能吃的網友留言，竟無人出面認領，今年他再度貼文找尋飼主仍無下文，決定收養牠，平日主要由爺爺負責，早晚定時餵食營養滿滿的飼料、水。

劉阿卿說，去年金雞年、天外飛來金雞讓人覺得喜氣，牠羽色鮮艷美麗、叫聲清脆悅耳，個頭雖小卻很好鬥；起初與體型碩大的竹北仿閹雞群混雜放養，沒想到牠天天一打十，鬥到尾巴都折斷了還不罷休，每天餵食時間到，所有仿雞都不敢靠近吃飼料。

劉阿卿火速讓孫子訂做了大型鐵籠，讓牠獨自住套房，希望今年長尾羽能慢慢長回來。

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