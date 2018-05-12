愛禽成痴 比疼孫子還溺愛

2018年05月12日 04:11 中國時報 潘建志 、 郭韋綺 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

小君和白文鳥「小白」人鳥感情深厚，小君會買昂貴的小米穗當成小白的零食。（潘建志攝）

虎皮鸚鵡二貨愛跟哥哥搶吃零食，十足吃貨一枚。(周世強提供)

養禽類當寵物，有人比疼愛子孫還溺愛，更有人因「救命之恩」命運從此緊密相連，還有養寵物鸚鵡當開心果，話題趣事一籮筐。

小君3年前和白文鳥「小白」相遇，是因為大伯的小孩要回香港，將小白寄放到她家中，原本她對鳥一點興趣都沒有，都是先生負責飼養，直到有一天，她看到小白在籠中好像快昏倒了，抓出來後馬上癱軟在桌上，才發現飼料全是空殼，已半個月沒餵食了，她馬上餵小白吃飼料，在垂死前救了牠一命。

救命之恩成羈絆

沒想到「臨死前的救命之恩」讓人鳥間命運從此緊緊纏繞在一起，那時剛好小君正好在準備考試，幾乎整天待在家中，人鳥感情朝夕相處日益緊密，現在小君跟小白緊緊相隨，連洗澡、上廁所、睡覺都分不開，否則小白「分離焦慮症」馬上爆發，不斷哀啼。

高雄楠梓警分局偵查隊刑警周世強飼養虎皮鸚鵡名叫「二貨」，今年剛滿1歲已經會叫、會飛，但牠卻像是個中二生，時而撒嬌、時而叛逆，還會做出無厘頭的動作，儼然成為全家人的開心果。

二貨爸周世強說，二貨是朋友家裡飼養鸚鵡所產下的小雛鳥，出生10多天就與太太戴麗雪決定把牠收養回家，剛開始當鳥父母沒飼養經驗，還加入養鸚鵡社團分享當鳥爸媽心路歷程，家裡多了這名新成員，趣事一籮筐還增添很多話題。

鸚鵡成全家開心果

潮州阿伯蘇國清2013年12月6日與兒子出外遊玩時，恰巧在路邊看見有人在賣進口寵物鵝，當下即一眼相中「阿寶」，牠剛出生3天的萌樣實在太惹人愛，因此決定買回家養，沒想到這一養不僅比疼孫子還疼，連附近鄰居也愛不釋手。

蘇國清雖在家中設置1個小木屋給「阿寶」睡，但主要還是將牠養在騎樓下，且不綁繩讓牠自由活動，晚上10點半至11點他與「阿寶」一同漫步潮州街口，感到一切都值得。

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(中國時報)