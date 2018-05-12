機捷A21至23站機電8次流標

2018年05月12日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

機捷A21環北站到A23中壢火車站延伸線機電標8次流標，桃捷公司說2022年要提前通車，市議員梁為超11日在市政總質詢時，認為市府簡直癡人說夢。他說，如果機電工程一直無法標出去，沒有號誌、電力要如何通車？

桃園市長鄭文燦回應，A21至A23站延伸線已經推進到中壢火車站，A22站也進行動工準備，站體設計也快完成，而前後2任的交通部長也飛到德國西門子協商，不過這都是高鐵局發包的，是機捷的延伸，地方政府立場也拜會過交通部，要求最大努力協商。

另外增設五楊高架中豐北路交流道案，桃園市長鄭文燦說會以今年定案明年動工為目標。他說，該案舊方案需要近70億元，而新方案採鑽石型交流道，則僅需10億6000萬，不過用地需要7億4000萬，依過去經驗，國工局會希望用地費由地方負擔，不過桃市府將與交通部進行協商。

梁為超指出，中豐北路交流道工程一直往後拖延，但青埔及中壢地區都仰賴此交流道，若不進行，影響很大。

鄭文燦說，這是交通部國工局所做的工程，市府提案要增設交流道，不過徵收經費龐大，因此改為鑽石型交流道，為北上南下型，即將進行工程設計及動工，市府與交通部做多次溝通，將來中豐北與內壢交流道希望可以貫通，南園二路打通到中豐北路，讓2個交流道貫通。

(中國時報)