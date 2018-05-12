與魚共舞 打造魚池咖啡廳

2018年05月12日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

家中從事水族業已經有20多年的翁哲偉，國中一年級起便跟著爸媽一起照顧各種魚類，與「魚」結下不解之緣。他甚至和太太2人將自家閒置魚塭重新利用，打造成魚池中的咖啡廳，讓更多人近距離享受魚群自由悠遊的寧靜。

翁哲偉自認，魚對他而言，有種特殊情感，陪伴他度過人生大小事，包括出社會創業、娶妻生子等，已是他生命中不可或缺的存在。他透露，小時候最喜歡收店後與魚獨處的時光，專注看著大型魚優雅的游態，彷彿再大壓力也能瞬間得到釋放，「非常紓壓」。

為了要繼續和魚共處，翁哲偉決定結合太太的餐飲專長，不僅活用自家閒置魚塭，打造座落在魚池中的咖啡廳，在店外養殖上百隻錦鯉，客人透過腳下的透明玻璃，便能觀賞魚群在水中悠游。此外，店內也養了近百缸鬥魚，隨處隨桌可見。翁哲偉說，開店3年多來，已有數10位客人在店內睡著，這也正是夫妻倆希冀營造的放鬆自在氛圍。

翁哲偉指出，魚其實不太怕冷，最令人擔心的是溫差過大，而鬥魚是好入手飼養的魚種，每天只需3至4顆飼料，每周換水1次即可。他指出，市售鬥魚價差極高，且依品種不同而有所差異，每隻20元到500元不等。目前國內自有繁殖市場，定期會舉辦鬥魚競賽，評比項目包含體態及顏色等。

(中國時報)