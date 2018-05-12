議員批任內自肥 韓國瑜自清

前北農總經理韓國瑜（中）澄清，他是在董事長同意下比照董事資格出國，妻子則是隨行人員，可以報公帳。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議員周威佑11日踢爆，前台北農產運銷公司總經理韓國瑜在任內辦出國旅遊慰勞董監事，內部公文寫「眷屬部分自費參加」，韓還親手批閱，但韓妻團費最後竟是公款支付，他質疑韓國瑜自肥不手軟；韓國瑜對此澄清，「我不貪雞腿卻偷小牙籤？」強調金錢往來都乾乾淨淨。

北農2016年7月30日舉辦「日本石垣島渡假村5日遊」，周威佑指出，內部簽呈敘明除董監事外，隨行人員還有董事長許長仁、韓國瑜，以及北農5位員工擔任服務人員，清楚寫著「各董監事之團費及隨行人員由本公司相關預算項下支付，眷屬部分則自費參加」，簽呈由韓國瑜批可。

周威佑追查發現，北農石垣島渡假村5日遊，除了北農員工外，有18位眷屬都是由公款支付，團費每人4萬8600元，他說，自北農創立以來，公費出國考察，攜帶眷屬一向都要自費，只有韓國瑜帶妻兒出遊這次，是由公款支付眷屬團費。

他質疑，韓國瑜圖利自己，且從自費改成公費支出的過程，完全沒有任何公文，根本就是黑箱作業，不只是道德有瑕疵，恐怕還有公司背信問題，痛批韓國瑜說好的「自費」變成「自肥」。

對此，韓國瑜解釋，當時他在董事長同意下比照董事，可以有1名隨行人員報公帳，所以妻子的旅費才由公司支付，3個小孩旅費則是自費，金錢往來絕對乾乾淨淨，經得起考驗。

韓國瑜說，任內為北農創下700多億營業額，「我不貪雞腿卻偷小牙籤？」根本不可能，所有帳目都有會計師嚴格查帳，檢調也徹底搜查，議員的指控毫無事實根據、顛倒黑白。

(中國時報)

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