無良飼主棄養 綠水龍危及本土生態

2018年05月12日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

幼時可愛的綠水龍，長大後遭到棄養情形逐年增多，生態協會調查發現，雜食性的綠水龍食物包括蝸牛、螃蟹、昆蟲、蜈蚣、攀木蜥蜴、蛇及魚類，已嚴重威脅台灣本土生態環境，危害甚於綠鬣蜥。

新北市農業局林務科長黃嘉文指出，綠水龍（Physignathus cocincinus）也稱為亞洲水龍（Asian water dragon），雄成蜥最長可達92公分、雌成蜥約61公分，是一種爬樹能力極強的半水棲型蜥蜴，原產於越南、柬浦寨、泰國東部及中國大陸西南部一帶，只要比牠小的魚蝦、昆蟲都會捕食，甚至包括其他類蜥蜴，新北市農業局4年多來已捕捉移除逾320隻。

綠水龍幼蜥外型可愛，台灣寵物店引進供民眾當寵物飼養，但綠水龍長大後，因體型大、食量多，長相變醜且具攻擊性，很多飼主逕自棄養野外境，新北市新店安坑、林口紅水仙溪一帶，近年來就發現不少遭倒棄養繁殖的綠水龍族群，危害更甚於綠鬣蜥。

中華民國自然與生態攝影學會老師向高世團隊調查發現，在野外捕捉到的綠水龍胃部內含物有蚯蚓、蝸牛、螃蟹、昆蟲、蜈蚣、攀木蜥蜴、蛇及魚類等，其中成體的台灣特有種攀木蜥蜴在綠水龍胃中出現5次以上，顯見綠水龍已對本土原生物種產生嚴重威脅。

(中國時報)