Formosa樂活圈路跑 抽住宿券

2018年05月12日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉，參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑生醫、i醫健康管理中心、長庚養生文化村及台塑企業文物館等，台塑總管理處協理蔡建府說，希望可以串連生活圈，屆時台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜、桃園市長鄭文燦也都將共襄盛舉。

蔡建府說，以「美好生活‧樂活健康」為理念，發展桃園、宜蘭、雲林以及高雄等縣市樂活圈，台塑企業為善盡企業社會責任，結合廠區周邊的鄰里社區、商家、小農及地方政府，共同為創造樂活、健康、休閒、養生、文創，充滿綠色奇蹟的「Formosa 樂活圈」而努力。

總經理室資產開發組長劉耀文說，「Formosa樂活盃桃園健康路跑」分為3公里及12公里組，贈品包括紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等，此外，幸運兒還有機會抽中福容大飯店機場捷運A8館免費住宿券。

協辦廠商另為Formosa樂活盃跑友提供專屬優惠，跑友可憑手冊內優惠券以及兌換券，至福容大飯店機場捷運A8館享有SPA泡湯優惠以及住宿優惠，另外，Global Mall桃園A8店也提供前100位跑友兌換完賽購物禮金等，請喜愛運動的跑友持續關注Formosa樂活圈粉絲專頁。

(中國時報)