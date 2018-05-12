長柄掃具 直接給資源回收車

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中國時報
／台北報導

掃把壞了，專用垃圾袋裝不下怎麼辦？台北市環保局宣布，6月1日起，不管是拖把、掃把還是旗桿、曬衣桿等細長物品都能免拆解、免用專用塑膠袋，不必再向清潔隊預約清運，可直接交給收運資源回收車，省時又方便。

目前民眾丟棄掃把、拖把及旗桿等細長物品時，要自行拆解裝入專用垃圾袋，或比照大型廢棄物與清潔隊約定時間清運，不能在丟垃圾的時候一併處理，相當麻煩。

環保局資循科長崔浩志指出，6月開始可統一交由收運資源回收車清運，不但可比照大型廢棄物免費清運，還省下另外約定清運的聯繫時間。

她說，除了便民外，收運後非金屬材質的木桿、竹桿或塑膠桿等，會循廢棄物去化管道處理，至於金屬柄的掃把、拖把等掃具，將切除無法回收的部分再回收利用。

環保局表示，自2016年8月15日起推出「難分難解我幫您處理」擴大回收措施，研發回收方法，以專業人力及機具代替民眾進行拆解回收，獲得廣大的迴響。

據統計至今年4月，共回收4萬8796頂廢安全帽、7萬9078只廢行李箱、798座廢獎盃及23萬2002把廢雨傘，不但解決民眾困難，更達到減少廢棄物焚化和資源回收利用的目標。

環保局長劉銘龍說，民眾的小事就是政府的大事，廢棄物清運和回收，雖然只是民眾日常生活的小問題，市府還是會持續改善服務流程、精進服務品質，提供更好的環保便民服務。

(中國時報)

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