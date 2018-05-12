舊山線鐵道自行車 安全堪憂

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣議會11日進行首日縣政總質詢，縣議員邱紹俊批評國營事業長期踐踏通霄，未帶給地方繁榮進步。羅貴星則強烈要求即將於暑假試營運的舊山線鐵道自行車，要以遊客安全優先考量。有關開放班次及是否限制8歲以下及身高110公分以下乘客，6月中旬會有定論。

苗栗縣政府推動舊山線鐵道自行車預計7月1日起試營運，不過在經魚藤坪斷橋的安全性引發民眾討論。議員羅貴星11日總質詢時，質疑其安全性，加上鐵道自行車涉及台鐵、縣府及廠商3個不同單位管轄，其責任歸屬要求縣府說明白。

羅貴星指出，鐵道自行車行經魚藤坪斷橋的鐵橋時，兩側沒架設防護網，讓人憂心其安全性。縣府文化觀光局長林彥甫答覆，為強化安全標準，除現有的安全帶防護外，也準備在鐵橋下方加裝防護網，但就擔心遊客個人行為，因此考慮採取強制性的安全護欄。為進一步釐清相關單位責任，林彥甫表示，鐵道自行車管理牽涉及台鐵、縣政府及委外廠商，未來在點交之後，日常性的巡檢會在合約裡指定廠商，鐵道障礙物的排除和經常性的保養修復也都一樣。

舊山線鐵道自行車預計7月1日試營運，從勝興車站到內社川橋來回全長約12公里，但每日開放班次，是否限制8歲以下及身高110公分以下兒童，文觀局預定6月中旬定案。

(中國時報)

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