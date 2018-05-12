中研院南院動土 打造綠能重鎮

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中國時報
／台南報導

規畫長達7年的中央研究院南部院區11日正式動土，預計明年底完工，後年進駐使用，總統蔡英文親自南下動土，她說，南部院區會延續中研院既有研發能量，開創出南方特色的科學研究，並強調「南部院區不是分院，肩負著研究和區域發展的責任，不亞於南港院區。和在地產學研究單位極力連結。」

行政院長賴清德8日才南下為大台南會展中心動土，時隔3天，總統蔡英文也親自為中研院南部院區動土。蔡英文致詞說，沙崙很熱鬧，中研院南部院區是沙崙綠能科學城的一部分，也是台南市現階段最大的發展計畫案，是政府旗艦計畫之一，將集結全台綠能研究發展的能量，成為綠能科技、循環經濟的重鎮，更是新世代科學產業研發的重要里程碑。

蔡英文表示，南台灣有豐富農業型態和獨特考古人文風貌，更是綠能科技及循環經濟的重鎮，南部院區未來會專注在農業生技、循環永續及人文社會的科學領域，作為南台灣基礎科學研究的發動機，研究結果也會擴散到在地產業，提供源源不絕的創新生技能，讓在地年輕人有優質就業機會。

中研院南部院區位於台南高鐵特定區內，占地7.3公頃，中研院院長廖俊智表示，第一期生物科技研究大樓預計明年底完工，後年進駐使用，另2棟研究大樓預計3年後完工，整體將以國際大學城型態、生物多樣性，還有社區友善等理念為設計主軸，興建經費約40億元。

(中國時報)

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