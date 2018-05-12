公費帶老婆出國 韓國瑜駁自肥

2018年05月12日 04:10 中國時報 張立勳 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

立委段宜康10日質疑韓國瑜在北農總經理任內，公費帶老婆出國，北市議員周威佑11日再爆，當時公文寫「眷屬自費參加」，韓妻團費仍用公款；韓國瑜澄清，當時董事長同意他比照董事，1名隨行人員可報公帳，3名小孩則全是自費。

綠委段宜康10日質疑北農2016琉球旅遊時，韓國瑜妻子也同行，旅費花公款，要求相關單位嚴查；韓國瑜則反批「狗嘴永遠吐不出象牙」，他強調，當時多數人員皆攜眷，他們的夫人旅費也都由北農負擔，為何段宜康針對他？

北市議員周威佑11日再踢爆，當時北農除董監事外，隨行還有董事長許長仁、韓國瑜，以及5位服務員工。團費每人4萬8600元，公文寫董監事及隨行人員團費「由本公司相關預算項下支付，眷屬部分則自費參加」，也由韓國瑜批可。

周威佑說，只有韓國瑜帶妻兒出遊是由公款付眷屬團費，質疑韓國瑜圖利自己、且從自費改成公費支出完全沒任何公文，明顯黑箱作業，不只是道德瑕疵，恐怕還有背信問題，痛批韓國瑜說好的「自費」變「自肥」。

韓國瑜11日特地北上開記者會澄清，當時經董事長比照董事，可有1名隨行人員報公帳，所以妻子的旅費才報帳；他強調，任內為北農創下700多億營業額，「我不貪雞腿卻偷小牙籤？」所有帳目很清楚，議員的指控是顛倒黑白。

(中國時報)