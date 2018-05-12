環保咖啡杯 甲店買乙店還

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中國時報
／台北報導

北市府推動禁用一次性餐具政策，市議員陳建銘認為，環保政策不該柿子挑軟的吃，對用量大的咖啡紙杯束手無策，令人質疑柯市府只敢打蒼蠅，不敢打老虎；北市環保局對此回應，擬仿效YouBike商業模式，先輔導咖啡連鎖店提供環保杯甲地買、乙地還，達到紙杯減量目標。

台灣一年咖啡商機高達700億元，相當每年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人一年就喝掉122杯咖啡，陳建銘表示，北市滿街超商、咖啡店，光是四大超商就有1501家店，飲用咖啡的人數更是驚人。

陳建銘說，雖然業者推出購買咖啡自備環保杯減價活動，但成效有限，處處仍可見使用一次就扔掉的咖啡杯，不但製造垃圾也不環保，他質疑柯P的環保政策做假的，對使用一次性咖啡杯的超商不敢處理，根本就是只敢打蒼蠅，不敢打老虎。

他以德國為例，一次性咖啡杯使用的太多，於是政府和業者合作，推出可重複使用的杯子，讓購買、攜帶、飲用、退杯形成一條龍服務，建議市府仿效YouBike商業模式，讓民眾可以甲地租杯乙地還。

對此，環保局副局長盧世昌說，目前法令沒有強制要求使用環保杯，不過，市府擬參考德國做法，補助咖啡連鎖店提供可攜帶環保杯，讓消費者在甲店買咖啡時，先支付杯子押金，在乙店可還杯子退押金，清洗則由店家負責。

盧世昌指出，因為超商數太多，擬先以咖啡連鎖店為首波推動對象，預計1個月內邀業者討論，此外，手搖杯飲料也是大宗一次性餐具，市府先從小規模試辦，視成效再評估是否擴大。

(中國時報)

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