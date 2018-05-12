八通關古道 雲龍吊橋斷了

2018年05月12日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

攀登玉山重要路徑、從東埔通往觀高必經的八通關古道雲龍吊橋，11日中午被發現斷掉，由於該路段是南二段、馬博橫斷等長程登山路線重要進出途徑，玉山國家公園管理處緊急通知近期入山的24隊131人，看是取消行程或繞道因應，另在官網公告封閉，派員盡速搶修。

「八通關古道」東埔至雲龍吊橋，距離4.3公里，因峽谷壯觀、步程適中，為信義鄉熱門健行路線。位置在4.25K的雲龍瀑布共3層，高近200公尺，必需走到前方數十公尺的雲龍吊橋上面或對面橋頭，才得窺其全貌。

該古道原本應屬於管制區，但因為鄰近的瀑布太受歡迎了，玉管處因應溫泉飯店業及旅行社遊程安排需求，特別開放可免申請通行到雲龍吊橋，路況一直保持得很不錯。

11日中午，有遊客反映雲龍吊橋「已經斷了」；從現場可見，其前端橋板斷裂透空，部分鋼纜接頭已鬆脫，似遭大落石擊毀。吊橋不通，南二段從信義下山的隊伍，必須繞道郡大林道，多出1到2天步程。

玉管處副處長林文和指出，經清查近日準備從該路段下山的隊伍，及12至19日入園之山友，逐一以簡訊通知吊橋已斷。另公告封閉、緊急辦理搶修。該步道從東埔到雲龍瀑布，路況未受影響，遊客仍可通行到吊橋前方，但切勿登橋。

(中國時報)