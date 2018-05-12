衝回火場救狗 15歲男孩枉死

2018年05月12日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮11日清晨發生住宅火警，火勢來得又快又猛，整棟2樓透天厝迅速陷入火海，並造成屋內15歲的謝姓男孩為救愛犬而逃生不及，被消防人員發現時，已經燒成焦屍，得知兒子沒有逃出來時，母親當場哭得全身癱軟，母親節前夕發生這起悲劇，讓旁人為之鼻酸，至於失火原因，有待火場鑑識人員調查釐清。

宜蘭縣119勤務指揮中心11日清晨4點48分接獲報案，指羅東鎮民意街有民宅失火，立即指派羅東、廣興，冬山分隊救災人車前往搶救，因這場火來得快又猛，救災人員趕抵現場時，2層RC透天厝已陷入火海之中，並傳出有人受困屋內。

救災人員雖迅速控制火勢、並在5點45分將火勢完全撲滅，但搜救人員在屋內2樓前方房間床鋪旁發現15歲的謝姓男孩遺體，全身已被燒到焦黑、碳化，搜救人員只能保留現場稽證。

這戶人家的父母在市場賣豆腐，昨天一如往常一大早就出門到市場做生意，男孩與姊姊、妹妹則在家裡睡覺，家中起火後屋內的姊、妹先後驚醒，並大聲叫喚彼此快逃命，睡在2樓的男孩原本也有平安逃出屋外，但聽到飼養多年的愛犬在屋內不斷哀嚎，竟又冒險衝入屋要救狗，卻因此困在屋內與愛犬一同命喪火窟。

未能逃過一劫的男孩曾經參與悠遊聯名卡以及電視連續劇的拍攝，是家中唯一的男孩，如今葬身火窟讓父母親悲痛萬分，男孩是國華國中3年級的學生，在學校表現相當乖巧，學校已經決定要在告別式上提前頒發畢業證書，此外也將對就讀同校的妹妹予以個別心理輔導，並協助募資來幫助這家人。

(中國時報)