成龍溼地 高腳屋化身說書館

2018年05月12日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

觀樹教育基金會針對雲林縣口湖鄉地層下陷，在成龍溼地旁興建具備防洪、高齡友善空間、節能綠建築的高腳屋，11日捐給雲林縣政府成立「成龍溼地說書館」，將結合社區營造工作，打造與水共生的永續環境。

「成龍溼地說書館」啟用典禮11日由農委會主委林聰賢、雲林縣政府祕書長黃玉霜、華碩電腦董事長暨觀樹教育基金會創辦人施崇棠等人共同主持。

高腳屋是1棟3層樓建物，1樓高腳設計，可停放汽機車或做為綁蚵串、整理漁具場所；2樓為神明廳、客廳與孝親房，3樓則是套房與通鋪，方便親友來訪借宿，依照沿海易淹水地區生活需求進行設計。

黃玉霜表示，高腳屋突破傳統既有住宅建築與生活模式，可因應氣候、環境變化，提供沿海居民安居環境，未來將配合內政部修訂建築法規，大力推動沿海低窪地區高腳屋建築政策。

觀樹基金會說，高腳屋考量老人家爬樓梯不便，參考與台灣沿海環境類似的荷蘭，在1樓樓梯加裝戶外電扶椅，並利用蚵殼打造隔熱牆，設計均配合口湖的天候與環境，打造最適合居住的綠能住宅。

高腳屋每層約35坪，經基金會訪查，造價與當地樓房差不多，一般民眾都負擔得起，若民眾有需要，可免費提供設計圖。

林聰賢指出，成龍溼地因地層下陷導致海水倒灌積水不退，林務局透過雲林縣政府租用約40公頃農地，轉型成為溼地生態園區，再由觀樹基金會推動「成龍溼地社區參與學習計畫」，讓成龍溼地受到各界重視。

(中國時報)