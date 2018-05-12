搶婦女票參選人拍片祝媽媽樂

2018年05月12日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

林姿妙推出母親節形象宣傳片，利用女性參選人的優勢來拉近與婦女的距離。（胡健森翻攝）

陳歐珀將推出的婦女節宣傳片，著重在幸福家庭的溫馨路線。（胡健森翻攝）

母親節將至，也是年底五合一選舉角逐者搶攻婦女票的重要戰場節日，國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙及宜蘭代理縣長陳金德，都已陸續推出婦女政策宣傳片，唯獨獲民進黨提名的民進黨參選人陳歐珀不見有動作，引發外界好奇，據陳歐珀幕僚表示，影片已經拍攝好但還在後製作業，將會配合12日的慶祝母親節活動，連同婦幼政策一併公布。

單親媽辛苦 林姿妙知道

身為女性參選人的林姿妙此次動作最快，兩天前便透過地方系統業者在電視台上密集播放40秒的母親節宣傳片，她以自身經歷敘述單親媽媽養兒育女的辛苦，進一步宣傳她在擔任羅東鎮長所推動老人及學童教育福利政策，展現她與年輕媽媽們站在一起、將透過政策來減輕大家負擔的貼心與用心。

宜蘭縣政府也在11日在網路平台推出長達2分20秒「永不凋謝的康乃馨-媽媽加油」政策宣傳片，以「壯圍鄉早療復健中心」實際場景拍攝，細細鋪陳家中有特殊孩子的母親們所展現的溫柔及堅強，陳金德除了擔任影片開頭的入鏡主角，也參與旁白工作，尤其一句「媽媽加油」的話，配合畫面十分具有催淚效果。

陳金德、陳歐珀打溫馨牌

陳歐珀方面雖然動作較慢，但並未缺席，也已完成母親節形象宣傳影片拍攝，幕僚群正在進行最後的修剪後製作業，長度大約60秒，這支影片內容除了營造陳歐珀與婦女、媽媽們的互動場景，並穿插一些老照片，主要訴求「其實幸福很簡單，最幸福的就是與家人在一起的時光」，走的是家庭溫馨路線。

(中國時報)