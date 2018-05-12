網購女用抗菌內褲 逾半不合格

2018年05月12日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

周日就是母親節，不少人選擇贈送標榜抗菌的女用內褲寵愛媽咪，新北市消保官11日公布抽樣檢測結果，發現網購的13款抗菌內褲中，有超過半成的7款毫無抗菌效果，並有11款商品中文標示不符規定，消保官溫婉如表示，將移請廠商所在地各縣市主管機關依商品標示法相關規定要求業者限期改善。

13款僅3款整件抗菌

溫婉如表示，抗菌內褲是針對金黃葡萄球菌、肺炎桿菌等2種菌有抗菌效果，此次委外抽樣檢測的13件女性抗菌內褲，都是透過網路通路販售，每件價格自159元至799元不等，其中3款整件抗菌，3款底襯抗菌，7款完全無抗菌性，與一般內褲無異。

抽樣檢測無抗菌效果商品包括：Anny Pepe 粉色素面抗菌抗滲透機能生理褲、HalloBeauty維娜私語超柔竹纖維暖宮口袋三層防漏抗菌生理褲（三件組）、Lifeway Girl 抗菌除臭低腰平口內褲、mamaway媽媽餵MERYL抗菌涼感印花內褲（2件組）、可蘭霓Clany 舒適健康抗菌中腰褲、竹纖維抗菌彈性蕾絲花邊高腰內褲（3件組）、魔女的秘密瞬翹提臀抗菌內褲。

標示不符規定可退貨

另外，13款女性抗菌內褲有11款商品標示不符規定，包括成份與標示之落差超過法定3％標準差、未記載製造商或進口商名稱、電話及地址等，例如將「莫代爾」標示成「嫘縈」、或有「萊賽爾」標示成「天絲棉」等情形。消保官也呼籲廠商生產商品時應隨時注意法規修正情形，以確保標示正確性。

溫婉如強調，消費者於選購女性抗菌內褲時，應注意商品標示是否完全，若商品標榜抗菌卻無抗菌效果，消費者可要求商家退貨，如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線電話諮詢，保障自身權益。

(中國時報)