元生國小新生爆滿 家長抱怨

桃園市中壢區元生國小新生年年爆滿，學區內學生想念甚至念不到。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

中壢區元生國小學生數逼近2000人，小一新生年年爆滿，教育局核定辦理總量管制，住在學校附近的孩子反而不得其門而入，被逼得到鄰近其他國小就讀，求學竟得捨近求遠，讓家長年年抱怨，校方教職人員每年受到請託也變成例行公事，無奈表示：「我們真的沒辦法」。

民代建議 擴建校舍容納

市議員葉明月11日在議會總質詢提到此問題，指出元生國小附近新建許多住宅，學生就學需求增加，但元生國小校地有限，建議市府將鄰近公有停車場或兒童公園辦理都市計畫變更，才能增建校舍。

元生國小校長林正義表示，校史僅17年硬體設備算新，而老師平均年齡較年輕，教學品質受到家長肯定，然而學校目前每年級10班，加上體育班共63班有1900多位學生，1年級每班29人，提高至每班32人是上限，光今年戶籍就學人口就有455人，遠超過額度上限，每年派教職員調查是否有「幽靈人口」，排除掉還是有這麼多學生，無奈只能請家長送到鄰近的自立、內壢或內定國小就讀。

教育局表示，元生國小校舍使用已趨飽和，105學年度已將忠義里6、7、10鄰由元生國小學區改畫為自立國小，減緩跨區就學問題，也鼓勵鄰近學校發展特色，內壢國小轉型為雙語創新教學試辦學校，也同步進行自立與內壢國小校舍更新，期盼吸引社區學生回流。

市府轉介 發展特色教學

市長鄭文燦答詢時則說，擴建校舍可能導致學生活動空間不足，市府將持續轉介學生至鄰近的內壢國小與自立國小，發展內壢與自立國小更多特色教學。

(中國時報)

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