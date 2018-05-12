藍議員火力全開 魏明谷力戰

2018年05月12日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會11日最後總質詢，藍營議員火力全開，質疑鐵道文化園區、疼子333、結婚禮金1萬元等都跳票，免費營養午餐明年不知還有沒有？彰化縣長魏明谷強調，校園建設已投入43億元，綠能午餐一定會持續辦下去。

綠能午餐會辦下去

國民黨團議員劉淑芳、涂淑媚、劉惠娟、曾世勇、林庚壬、葉麗娟、陳榮妹、謝彥慧和曹嘉豪等輪番砲轟政見支票亂開，質疑智慧產業科技園區看不到具體進展，興建青年社會住宅優惠出租連影也沒有，火葬場推給鄉鎮市公所，還有鐵道文創園區在哪裡？

議員陳榮妹不滿綠能印花稅才進帳1000萬，就要支出9億元營養午餐，付得起嗎？涂淑媚質疑疼子333跳票；謝彥慧說，結婚禮金1萬元也飛了，現在又說孝順369，65歲敬老津貼3000元，80歲、90歲加碼6000、9000元，又要增支2億元，明年度經費能編得足嗎？

議長冷酸八手如來

縣府財政處長王乾勇說，正積極開發各種財源，財源雖有限，端看政策先後順序，是調度問題。涂淑媚諷「乾坤大挪移！」議長謝典霖冷酸「是八手如來！」。王乾勇強調，彰化縣財政健全，審計室也嚴格審查。

魏明谷表示，疼子333沒跳票，每胎補助3萬元是全國最高，還在執行；育兒每月3000元至滿3歲足，低收和中低收入戶仍能領取，未來如經費許可，期待全面恢復。彰化縣65歲以上長者20萬人，369政策推動將持續，多項縣政推動都會循序漸進，例如清水之森、幸福東南角，向中央爭取投資2億元開發社頭清水岩溫泉露營區，5月12日將開工。

(中國時報)