蕭涂端牛肉 同打婦幼牌

參選嘉義市長的議長蕭淑麗（左）到永和市場拜票、送康乃馨。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市長涂醒哲自詡還債能力、建設優於前朝。

嘉義市長選戰加溫，以無黨籍參選市長的議長蕭淑麗11日發表「婦幼一條龍」的生育政見，加碼補助，市長涂醒哲則為文化公園遊具改善工程開工，建造親子共融式的遊戲場，斥資1350萬，7月底將完工。

蕭淑麗昨天由永和市場攤販自治會陪同，到市場拜票，送康乃馨祝賀母親節，人氣熱絡，她說，在母親節前夕提出生育補助政見，讓婦女朋友更有感。

蕭淑麗喊補助加碼

蕭淑麗說，生育第1胎、雙胞胎、第3胎各補助1萬、1萬2000元、3萬元，產婦營養補助每次分娩1萬、嬰兒營養補助金1萬、定額補助嬰幼兒尿片奶粉，0至3歲托育津貼最高每年補助1萬元，有3歲以下嬰幼兒的職業婦女提供喘息服務，生育、養育、托育、教育4階段都有「政府幫忙養」，延長照顧期至小孩滿14歲為止，以鼓勵年輕人返鄉，陪伴老邁父母，並養育孩子。

涂醒哲提改善遊具

市府建設處斥資1350萬改造文化公園兒童遊戲場，增加蛙蹼蹺蹺板、大轉盤、人工草皮地墊、彈跳床、弧形休憩座椅等綜合式遊具共融式無障礙大轉盤等設施，提供各年齡層兒童一同玩樂。

涂醒哲表示，市府3年來有多項婦幼施政，如104年生育津貼加碼、成立雲嘉南首座公共托嬰中心、設置2座非營利的幼兒園，育兒指導、育兒照顧喘息、托育補助、到宅坐月子、懷孕婦女產檢計程車資補助等。

(中國時報)

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