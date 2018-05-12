康乃馨供貨量多2成

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中國時報
／台北報導

母親節將屆，加上適逢選舉年，從里長、市議員到中央層級，透過掃街送花表「情」意，康乃馨需求大，有人一口氣就訂了2萬束，台北花卉公司表示，花農預期心理增加種植量，加上無天災影響，供貨量多2成，批發價也便宜1成以上，歡迎民眾把握時間多加選購。

造型討喜、單價又不高的康乃馨，成為各級政治人物與民眾拉近距離的最好「伴手禮」，加上今年底九合一選舉，掃街、造勢場合免不了獻花送禮，花卉需求量大增，其他替代花卉如百合、玫瑰、洋桔梗也受到不少民眾喜愛。

台北花卉公司業務部副理陳根旺表示，今年遇上選舉年，花農看準商機，增加種植量，加上去年無風災水害影響，產量充裕，與去年同期相比，生產量多2成，結至這周為止康乃馨供貨量已達20萬把，價格便宜1成以上。

陳根旺表示，康乃馨可分為兩大類，一是花苞小、多花形的「中康」市占率達8成，今年批發行情每把落在60至100元間；二是僅有單一花苞的「大康」，占2成，因花朵大量少價格相對較高，每把約100至150元，依品質優劣而有所差異。

「送禮就是要送到心坎裏！」台北市議員許淑華表示，已經第12年在母親節發送康乃馨了，民眾反應熱烈，婆婆媽媽收到花都超開心，今年也採購1萬8千朵，要繼續送溫暖。

(中國時報)

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