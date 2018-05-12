三鶯偏校 爭取學生接送專車

2018年05月12日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

三峽、鶯歌地區國小招生兩樣情，北大社區除了桃子腳、龍埔及北大3所國小滿額，另還有169名學生得越區就讀他校，反觀鶯歌中湖國小，學生人數在5年內腰斬近半；近年因推廣攝影教育打出名聲的三峽成福國小，學生人數同樣直直落，兩校不約而同希望爭取「接送專車」吸引學生就讀。

北大社區的桃子腳、龍埔及北大國小年年滿額，甚至還有169名當地學生因無法入學，被迫前往距離較遠的三峽、介壽、柑園等國小就讀，其他招生狀況不佳的學校，無不希望能夠吸引北大社區的學子前來就讀。

成福國小校長張乃文表示，三角湧大橋通車後，從北大社區前往橫溪變得方便許多，目前該校也已有約10名北大社區的學生，由於學校與北大社區之間並無直達的公車路線，招生不易，希望爭取上下學的學生專車。

張乃文指出，成福國小除發展攝影教育等特色吸引學生就學外，也希望行經溪東路建安、大成、成福等三所國小的779線公車，增闢行經北大社區的副線，讓這三所學校也都能招收到更多學生就讀。

至於即將在明年歡慶建校90週年的鶯歌中湖國小，因受少子化影響，加上學校位處鶯歌郊區，入學新生不如預期，全校學生數從5年前的240人，一路降到今年僅剩146人。

為了挽救學校不致面臨併校、廢校命運，校方融入鶯歌在地陶藝美術，發展山野教育等特色課程，並透過區公所之力整合市府、里辦公處等相關單位資源，增闢學童放學接送專車，並將於14日正式上路，希望夠透過專車留住學生，迎接10年後的百年校慶。

(中國時報)