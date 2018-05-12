竹縣設200微型監測站 揪空汙來源

新竹縣環保局今年4月添購200個微型監測站，預計放在工業區與科學園區周邊。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣環保局通過環保署核定「新竹縣空氣品質感測物聯網布建計畫」，4月添購200個微型監測站，預計架設在湖口工業區、科學園區周圍。微型監測站每小時收集數據上傳至環保署系統，可即時掌握可能的汙染來源，搭配風向找到可能的汙染源，在進行有效的稽查。

微型監測站又稱「空氣盒子」，屬較小的裝置，大約像家用網路分享器的大小，目前規畫設置在湖口工業區與科學園區周圍，總共布設200個點，約3公尺高的路燈上，因布設密度較高，如果有廠商排放廢氣，能夠即時找到汙染來源。

環保局表示，此計畫因目前還在協談用電問題，且也需要使用到網路，必須取得所有權單位的同意才能架設，預計在7月初時能夠裝設完成，還要跟環保署的標準監測站去做精準度與可靠度的比對、校準，此程序需要一定時間，最快7月底就能開始取得監測數據。

微型監測站每5分鐘會監測出一筆數據，1小時將會有12筆，平均後的數值會上傳至環保署系統，在地理資訊系統中搭配監測數據、風向，如發現某個監測數據特別高，就能即時掌握可能的汙染來源。

目前全台22縣市已有13縣市有計畫裝設微型監測站，桃園申請400個、新竹縣200個新竹新150個、苗栗200個，所有數據都會上傳至環保署系統，環保局空氣汙染防治科長蕭宏杰指出，因每個點、每小時都有一筆數據上傳，資料量龐大，未來將可透過大數據分析歷史資料，找到可能的問題點。

(中國時報)

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