軟埤仔溪景觀 水岸花都典範

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中國時報
／台中報導

世界花博將在年底盛大登場！葫蘆墩公園有軟埤仔溪流貫其中，台中市政府在第5區建置1公頃景觀水域已完工，平日兼具蓄洪調節及休憩功能，台中市長林佳龍表示，豐原將成為水岸花都典範，一連串水利整治成功，已讓台中成為「海綿城市」。

葫蘆墩公園是花博3大園區唯一有河川的展區，林佳龍11日視察指出，葫蘆墩園區呈現「讓地於河」治水生態理念，配合鄰近水資源中心、汙水下水道等設施，兼具防洪治水、宜居親水等功能。

林佳龍表示，軟埤仔溪水域工程已完工，1公頃景觀水域除了儲蓄暴雨、緩解洪峰功能、緩解熱島效應外，更可提供台中輕艇選手的練習基地，以備戰明年東亞青奧；其餘植栽、服務性設施及策佈展執行進度超前，將種植逾20萬株灌木草花。

台中市水利局指出，葫蘆墩園區水質現地每日約處理3000噸截流汙水，其中100噸的中水作為園區內沖廁用水、植栽澆灌等再利用，其餘則補充河川基流量，扮演調節溫度、灌溉農田和蘊養生命的角色。廣場則使用生態舖面，保水率高於其他材質25％以上，達到氣溫調節及生態自然等價值。

軟埤仔溪廣達1公頃的景觀湖，可容納2萬5000立方公尺水量，配合水門調控，水深可達3公尺，市府將於6月2、3日舉辦首場龍舟競賽，提供250公尺的競賽河道供競技。

(中國時報)

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