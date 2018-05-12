高價觀光巴士 明年才上路

2018年05月12日 04:11 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市政府前年起規畫觀光巴士，預計行經基隆東岸各大景點發展觀光，不過至今日仍未上路，甚至兩輛價值共800萬的觀光巴士只能停放在公車處「養蚊子」。市議員呂美玲要求交旅處加快腳步讓觀光巴士可以上路，促進地方旅遊發展。交旅處回應，有鑑於目前市區旅遊景點公共設施尚未成熟，觀光巴士若要上路，最快可能也要明年。

交旅處去年規畫觀光巴士，以基隆火車站為起點，行經東岸舊漁會大樓、和平島、碧砂漁港、海科館，最後到達終點站八斗子，讓郵輪客和觀光旅客可以在市區景點一日遊。

據瞭解，觀光巴士原定去年底上路，不過至今沒有消息，記者致電詢問公車處，才知道每輛造價400萬元的嶄新中型觀光巴士，至今仍停在公車處修理廠內，公車處表示，去年12月已將觀光巴士車體打造完成，但是交旅處未將營運路線、票價等配套措施擬定出來，所以觀光巴士目前仍無法上路；但是交旅處公共運輸科表示，早在去年10月已將路線、票價等規畫發文公車處。雙方互踢皮球。

市議員呂美玲表示，夏季是旅遊旺季，下個月基隆嶼重新開放，屆時東岸旅遊景點將帶來更多人潮，交旅處應該好好統籌規畫，勿再卸責，盡早讓觀光巴士可以上路。

交旅處長李綱表示，考慮到市區大沙灣、正濱漁會大樓尚未修復完成，即使有遊客來，景點沒有規畫完善只會造成反效果，因此決定推遲觀光巴士上路期程，明年才可能讓觀光巴士上路。

(中國時報)