來趣關西 分駐所宿舍聽故事

「來趣關西」系列活動邀請民眾到關西分駐所所長宿舍聽在地老故事。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

由新竹縣政府主辦「來趣關西」系列活動，5月每個周六可以到關西分駐所所長宿舍聽故事。文化局邀請長期投入地方文史的關西鎮鄉土文化協會舉辦「天、地、水、人」4個主題講座，貫穿關西的古今、自然、產業、民俗，在充滿日式風味濃厚的木造老宿舍裡，一窺客家族群靠山吃山的生活哲學、民間信仰的文化特色。

關西分駐所所長宿舍硬體設備完善後，文化局希望將關西打造成歷史與文創交織的景點，於是邀請在地文史工作者設計講座，擔任說書人的角色，與遊客分享關西在地的人文故事，目前還有3場講座逐一登場。

12日登場的說書人是萬金蓮，她將主講「數風流人物─談日本時代的關西才人」，由老照片中的人物故事，見證關西風華的時代印象。19日則由說書人彭振雄主講「斯土斯親伯公伯婆」，因關西擁有逾200座伯公廟，遍布在巷尾鄉壤間，時時保佑作物豐收、家業安平、學業事業亨達。

壓軸講座則辦在26日上午，由說書人楊明勳分享「太和宮信仰與建築歷史散步」，讓遊客跟著里長伯的腳步，一同來認識這座主祀三官大帝的地方廟宇。文化局表示，5月每周六上午講座的鄉土之旅，說老記憶、更說有情感的故事，歡迎周末造訪關西，聽場演講、翻閱關西容顏故事展所記錄的人文點滴。

(中國時報)

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