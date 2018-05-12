蘆洲永平市場施工期 租金打7折

2018年05月12日 04:11 中國時報 蔡瀚霆／新北報導

建築老舊且有漏水問題的蘆洲永平市場，4月起搭起圍籬鷹架施作耐震補強、天花板防漏及外牆工程，讓許多民眾裹足不前，永平市場自治會長郭金泉大嘆，圍籬搭起後讓攤商生意至少掉3至4成。市場處長謝俊隆表示，將儘速完工拆除鷹架，另施工期間將以「租金打7折」補貼攤商。

永平市場自1992年營業至今已有近30年歷史，累積不少老顧客。但近年來受景氣影響，加上市場建築老舊且有漏水、外牆磁磚剝落等情形，生意大不如前，為此市府籌措1300萬元經費，希望徹底解決永平市場漏水、髒汙、建築結構等公安問題。

為了便利施工，4月間永平市場外牆搭起鷹架及圍籬，顧客見此不是以為市場即將拆除，就是覺得市場很像工地隨時有崩塌之虞，加上汙水管工程也因廠商申請路證不順一再延宕，致使民眾不敢進來購物，攤商生意至少掉3到4成，市議員李坤城11日也召集工務、水利、區公所等局處及廠商會勘，希望挽回買氣。

謝俊隆表示，永平市場外牆鷹架與圍籬將在7月20日拆除，比預定時間快1個月。市場處除將張貼示意圖、公告說明市場整建原委及願景，消除民眾疑慮，也將在4月至7月施工期間推出「租金打7折」優惠，補貼攤商損失。

(中國時報)