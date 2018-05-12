朝陽科大團隊勇奪2金4銀

2018年05月12日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

2018馬來西亞ITEX國際發明創新科技展結果出爐，台灣代表團共拿下25金、56銀及20面銅牌，其中朝陽科技大學團隊以兼具衛生、時尚的「變色龍－無死角鞋墊」及人性化聲控設置「喵聲辨識餵食器」作品奪下2面金牌，另榮獲4面銀牌，成績斐然。

研發「喵聲辨識餵食器」的資訊與通訊系學生團隊代表黃念廷說，有感於許多飼主民眾若遇到臨時加班、有約會等狀況，家中小寵物可能得挨餓，特別結合餵食器與音訊辨識裝置、紅外線感應器，就可藉由聲控投放飼料且掌控飼料數量，相當人性化，未來更可運用在其他寵物餵食器。

同樣奪金的「變色龍－無死角鞋墊」是工業設計系學生蔡昕叡、晏筑音研發，她們說，亞洲地區天氣溼熱，使得鞋墊容易滋生細菌，特別改良鞋墊材質並設計全新無死角的鞋墊，不但可替換、清洗，還能當作室內拖鞋使用。

此外，該校研發的「快速可替換式翼型黏片式誘蟲器」、「Erma－吸塵器」及「電透析協同錯合反應回收金屬離子之系統及其方法」、「評估動脈血流介導血管舒張功能的方法」4件作品，結合農業、綠能環保等面向，都奪下銀牌。

今年馬來西亞發明展共吸引20國、超過1千個展位參加。朝陽科大校長鄭道明指出，學生作品具創意且生活化、實用性高，在發明大賽中屢獲肯定，也在各項創業及商品化競賽中獲獎，未來將結合新育成中心輔導獲獎學生團隊創業。

(中國時報)