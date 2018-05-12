中時社論》還記得汶川地震時的同胞愛嗎？

2018年05月12日 04:11 中國時報 主筆室

大概很多人早已忘記，10年前的今天發生四川汶川大地震，台灣曾經如何踴躍捐輸，幫助災民度過難關。短短10年，國民黨執政8年，不但台灣認同大幅提高，兩岸民間社會，尤其台灣社會與大陸的心理距離問題也同時惡化。10年後的今天，甚至人氣最高的柯文哲都難抵壓力，不得不為曾說「兩岸一家親」而道歉。「兩岸一家親」有什麼不對，當下台灣連這句話都說不得？說了還得道歉？不禁讓人憂心，如果汶川地震發生在今天，會是個什麼結果？

10年前的今天，台灣民間發動、政府響應，共同向大陸援助了70.5億元台幣（12.1億元人民幣），其中官方20億元，民間50.5億元。當時的準總統馬英九為了幫助四川大地震災民募款，偕同夫人周美青參加演藝圈舉辦的「把愛傳出去」四川賑災晚會，親自充當接線生，足足接了1小時電話才離開。那時連「兩岸一家親」都不用說，官民具體實踐的就是「兩岸一家親」！

接下來的幾年，是兩岸互動的黃金年代。不僅啟動兩岸直航，接下來頻繁的觀光、商貿、投資、文化、學術的互動交流，增進了兩岸民間的理解與情感，更緩解了官方長期的緊張與對立，尤其是兩岸默契下的「外交休兵」，邦交國維持基本盤，台灣也有機會參與包括WHO在內的國際組識活動，而在經貿上讓兩岸皆蒙其利的ECFA也順利完成簽署，還有兩岸最高領導人會面對話。試問這種友善的氛圍，豈是一句「兩岸一家親」所能道盡的！

令人遺憾的是，曾經的友善氛圍，執政的國民黨既沒有能力善用，也沒有能力鞏固，竟然在8年後失去政權。政黨再次輪替後，ECFA等同擱置，只差臨門一腳的服貿、貨貿棄如敝屣、「九二共識」被推翻，兩岸兩會互動停擺、外交休兵結束，加上執政黨強推「去中國化」，閣揆公開自承是「台獨工作者」，抵消了兩岸所有的良善氛圍，而在蔡總統就職即將屆滿兩周年之際，兩岸關係甚至陷入空前緊繃狀態。不僅在軍事上，對岸罕見大幅報導對台軍演及軍機繞島巡航，更與台灣在加勒比海最大邦交國多明尼加建交，還迫使我駐約旦代表處更名，雪崩式斷交潮幾乎可以預期，當然台灣也再沒有收到來自WHO年會的邀情函了。

兩岸關係繃緊的同時，卻是先前幾乎陷入戰爭邊緣的朝鮮半島瞬間轉向緩和。從平昌冬奧、分離家屬團聚，到南北韓領導人文在寅和金正恩共赴板門店舉行高峰會，雙方共享同文化、同語言、同飲食、同欣賞表演，針對諸多議題進行意見交換，充分證明從對立到融冰和解，一切其實全都繫之於「事在人為」，而這其中的關鍵還是在於領導人願不願意發揮「政治智慧」。特別是文在寅在早先危機時刻的所做所為，應是促成朝鮮半島和解的關鍵，也難怪他的國內聲望已達8成的歷史新高。反觀台灣這邊，一邊是陸委會主委表示希望兩岸能像南北韓一樣對等、不涉政治前提坐下來談，另一邊則是蔡英文拿著「台灣價值」逼柯文哲表態，賴清德公開表態自己是「台獨工作者」，試問這是真的想坐下來談嗎？

兩岸的結構情勢固然不同於兩韓，民間交流與官方對話早於兩韓，成果也超出兩韓許多，更經營出相當的互信與互諒，誰也沒想到此一多少人、多少年所努力累積的成果，竟然就在民進黨2年的消耗中全數摧毀殆盡。當年兩岸簽訂ECFA之際，曾令南韓多少專家表達「兩韓何以不能」的欽羡？如今台灣早淪為四小龍之末，外交被孤立之際，還陷入國際經貿孤立，看到兩韓的變化，不也只能站一旁欽羡嗎？

10年的變化，令人唏噓。10年前的汶川地震，台灣人所展現的無私愛心，融解了兩岸的政治隔閡，也帶來了接下來數年黃金機遇。很可惜的是，兩岸沒有把握住這個歷史機遇。馬英九固然開啟了大開放，卻無力化解在野黨的制肘，施政又不得人心，才會失去政權。政黨輪替後敵對氛圍再度升高，讓「兩岸一家親」成為政治禁忌，撫今追昔，如何不令人喟嘆再三？蔡英文固然責無旁貸，馬英九難道沒有責任嗎？

(中國時報)