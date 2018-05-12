短 評》瘋狂的台灣人

2018年05月12日 04:11 中國時報 主筆室

全台陷入瘋狂的「499之亂」，學者或許視為消費者的「羊群效應」。但深究原由，景氣不佳，市井小民能省則省，才是全民瘋完衛生紙，又瘋電信499吃到飽的原因。

衛生紙之亂，不少消費者排了幾小時隊，搶購一大堆衛生紙回家，才赫然發現家裡空間有限，一坪數十萬元的房子，竟用來囤積幾十塊錢的衛生紙，驚醒後也只能莞薾。

499之亂也一樣，光是排隊花的時間、體力，再加上往返的車資，能省下多少錢可能都是個問號；但眼見親朋好友、左鄰右舍都在衝499綁約，一股腦兒就跟著搶辦，探究原因與搶購衛生紙一樣，都是想省點開銷。有錢的資本家、大老闆們，壓根兒不會想去搶購衛生紙或搶綁499方案，因能省的錢真的有限，尤其舊客戶換約還得考量違約金成本。

499之亂已3天，主管機關NCC束手無策固然可議，但更應撻伐中華電信，沒有擬妥因應方案、沒有揭露資訊供消費者多重選擇，就輕率宣布降價新方案，且只限至15日，這才引爆499之亂。

中華電信連3天各門市擠爆、APP與emome因消費者大量使用而斷線，客服電話也被打爆，綁舊約者「被欺騙」的感覺油然而生，第一線門市人員成了一肚子火客戶的出氣筒。

中華電信任由消費者怒罵，11日下午才由董事長鄭優、總經理謝繼茂及分公司總經理陳明仕出面說明，卻是一派輕鬆回應只是小確幸，不延長也沒補償方案。早已民營化的中華電信，主事者經營心態沒有與時俱進，499之亂這些主管是罪魁禍首！

(中國時報)