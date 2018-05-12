2018年05月12日 04:11 中國時報 卓亞雄

蔡英文操控台灣「含多魯」（方向盤）將滿兩年，執政期間高潮罕見，低潮卻迭起，不按牌理出牌，一切選票考量。公共政策的形成過程各國不外是「專家行政、民意決策」，也就是說專家做好利弊分析，交由民眾決定承受哪項風險；蔡政府則省略前者，或說專家行政只是聊備一格，選票決定一切。

這樣的決策模式很可怕，因為民眾未必能窺知箇中三昧。舉例來說，鬧得天下大亂的「拔管」案，蔡英文是台大法律系出身，難道真能一刀切、恩斷義絕地面對母校？但這事恐不能平面思考，更深層的意涵應是為了2020連任總統的選票思考。拔管可以找回部分深綠選票，誰管你拔管會影響高教？

高鐵南延屏東案也是政治考量。不管那個規畫案都得投入近500億資金，票價收入再怎麼灌水，年收入不過是個位數的億，算盤撥撥就很清楚，為什麼還要先砸千萬做可行性評估？即便蔡政府從無高鐵南延的念頭，但為了敷衍一下屏東民眾，就做個可行性評估交代一下，到時找些御用學者出面反對就解決了。

其實在地人最清楚，狹長的屏東南北距離達112公里，縣府在最北，高鐵即便南延至縣治所在，對絕大多數縣民毫無意義。但只要花10億，將目前止於潮州的鐵路電氣化延伸至半島南端，讓區間車密集化，就可照顧到屏東民眾。但蔡政府為什麼捨此而不為？很簡單，「高鐵南延」口號有選票效果。

以上還是個案，通案的亂整更多，例如能源轉型。能源當然該轉型，減少高排碳轉作低排、甚至零排，但必須注意循序改變，不能危及能源供應安全。但現況卻非如此，蔡政府初期強硬廢核，等到電力實在轉不動又擬重啟核二；揚言減煤，卻又力推深澳燃煤電廠，施政毫無邏輯可言。

最糟糕的是，廢核、去煤的同時，強推電廠改燃氣，通宵、大潭、台中、麥寮、興達都要改燃氣，但氣從何來？台灣陸管、海管輸氣的容量都已飽和，只能另建接收站、輸氣管路。中油想走捷徑，因為觀塘工業港只補環差就可動工第三接收站，只是中油沒料到如今民眾的環境意識成熟，民意認為千年藻礁的珍貴性遠超過中油接收站。

中油打如意算盤卻不察客觀環境的變化。日本福島核災後全球廢核聲浪高漲，讓天然氣市場愈發傾斜向賣方；又因大陸政策強勁往清潔環境挪移，煤改氣、煤改電，讓國際天然氣需求大增，搶氣激烈，台灣使用天然氣未來將付出更高的代價。

台灣自詡海峽有最優質的風場，但政府卻忽略了風場優必然併生海象惡劣，台海天然氣槽船無法靠泊比率之高，可能是世界之最。台塑石化董事長陳寶郎就說過，麥寮經常接連5天船隻無法進出，「原料進不來，產品出不去」，這話傳神。蔡政府應該要有最壞的打算。

小英就任將滿兩年，成績好壞看民調的低迷程度就心知肚明。期中考表現差，未來兩年若再不努力改進施政，不只她連任無望，重要的是苦了人民，害了台灣，罪過不輕。

(中國時報)