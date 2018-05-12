柯P才是小英心中最軟的一塊

2018年05月12日 04:11 中國時報 鈕則勳

日前台北市長柯文哲在深綠電台的訪談中，針對「兩岸一家親」的說法表示歉意，引發政壇騷動。柯明顯是希望藉此來挽回民進黨的心，在北市長選舉中繼續和他合作。即便柯P及北市府又針對道歉說做了解釋，但不論如何，柯P的示弱或許某程度代表小英意志已經凌駕柯P決心，柯P儼然成為小英心中「最軟的一塊」，日後民進黨勢必對柯P「軟土深掘」。

坦白說，小英其實沒能耐對柯P發動總攻擊，畢竟她的施政得罪了勞工、青年、軍公教、警消、知識分子等各領域的人，讓她只能退守深綠基本盤。她最近釋出民進黨在北市自提人選的風向球，應是希望反轉和柯P博弈的不利態勢；反正對小英來說，只要不讓國民黨拿回台北市的執政權，做個虛張聲勢的「假動作」若能恫嚇到柯P，讓其宣誓效忠，便能緩解台北市無將可用的窘境，何樂而不為？

孰料柯P竟然在民進黨尚未加壓前，就先繳械了，小英賭贏了這把後，之後控制北市賽局的能力便更拉高了。

反觀柯P，一著不慎，滿盤皆輸。從高聲勢、現任的滿手資源，就因說錯一句話，搞到現今幾乎無牌可用的困境，選情的變化莫測令人瞠目結舌。

當今小英執政無明顯政績，行政院長賴清德滿口的台獨意識，招來大陸官方的抨擊，使自己喪失迴旋空間，民調早顯示柯P聲勢超越蔡、賴兩人；且民眾支持藍綠的比例明顯下跌，無政黨傾向的白色或無色力量已占絕大多數，柯P因而更具組黨及進取2020年大位的能量。

尤其柯文哲務實、跳脫藍綠框架的治理態度及不同於傳統政客的素人形象，更是讓其定位清晰且能不斷吸納選票的利器；孰料此次他面對民進黨及小英虛張聲勢的策略，便以民進黨「藩屬」來自我定位，以致形象受損。究其原因，若不是因為柯對市政成績沒把握，就是當局者迷，被周邊人士牽著鼻子走。不論如何，此次和民進黨的對招，讓原本看似頗為強硬並有原則的柯P，洩露了他軟弱且不堪一擊的一面。

在柯P示弱後，未來情勢有幾種可能的發展。一是民進黨順勢找到台階，繼續禮讓柯P，但在選戰策略及論述上不斷制肘；二是民進黨步步進逼，繼續以提名作為要脅，要柯P做出更多的承諾，如不選2020；小英則藉以安撫獨派，軟土深掘。三是民進黨認為柯P仍無誠意，執意派人挑戰，北市三足鼎立。

綜合來說，以第一種情況較可能，第二及第三種風險都高，畢竟加壓到極限，柯P會翻臉，若民進黨無法徵召強將選北市，情勢必然逆轉，柯還可順勢在大選中和小英較勁，民進黨賠了夫人又折兵都可能。雖有此風險，但在柯無政黨奧援，且小英又想藉此重塑領導權威的當下，這已到嘴邊「最軟的一塊」，說什麼也得吃定他。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)