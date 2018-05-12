汶川兩岸情 十年竟成空

2018年05月12日 04:11 中國時報 柳金財

今年是四川省汶川大地震10周年，汶川縣自今年起將5月12日訂為「感恩日」，感謝來自海內外協助震災者之愛。回顧2008年5月12日汶川發生8級大地震，為大陸近年死亡最慘烈的災難。當時適逢台灣政黨輪替，國民黨的馬英九贏得總統大選，為兩岸和平發展帶來曙光。台灣的政府和民間踴躍捐出70.5億新台幣賑災，體現了「兩岸一家親」的善意。之後也因這樣的善意加上共同政治基礎和政治互信，兩岸開啟了大交流與大合作的歷史新篇章。

當年為協助汶川地震募款，總統當選人馬英九偕同夫人參與「把愛傳出去」晚會，擔任接線生鼓勵民眾捐款。從災難政治學角度來說，馬英九充分運用兩岸民族主義、人道關懷主義，表達台灣當局與民眾對汶川人民的同胞愛，這樣的善意加上政治互信，開啟兩岸和平發展的黃金8年。對照2018年初花蓮震災，蔡英文政府接受日本的技術援助，卻婉拒大陸派員協助，就可了解兩岸官方關係的變化。

馬英九執政期間兩岸交流密切，官方溝通合作，大陸當局開始採取一系列惠台措施，包括兩岸簽訂的23項協議，促進兩岸經貿發展，陸客、陸生來台人數屢創新高。而兩岸「外交休兵」，也讓台灣有更多國際參與的空間。

大陸國家主席習近平上台後盡量多談「九二共識」，默認「一中各表」，以創造性模糊換取台灣當局與民眾的認同；同時也提出兩岸一家親、命運共同體、心靈契合等，營造兩岸民心爭取工程。但這一切在蔡政府上台後卻變了調，九二共識不再，外交烽火重啟，大陸官方對台獨的批判日益強硬，除了官方的口水戰，兩岸網民也因統獨對立，升高相互攻詰的炮火。

汶川地震轉眼已屆十年，如今汶川的災民仍記得感恩，但兩岸當年營造的善意和情感如今卻面臨不斷的流失。如今大陸民眾印象中不再只有「台灣最美麗的風景是人」，還有台灣的詐騙集團坑人。

兩岸官方關係更是嚴重倒退。2015年兩岸領導人在新加坡的「馬習會」，如今成了美朝領導人「川金會」的參考範例，同樣選在新加坡舉辦。但在蔡英文上任後，這兩年來，陸方軍演不斷、軍機軍艦繞島巡航愈來愈頻繁，更已有3個斷交國，以及無法參與重要國際組織，這也增加台灣民眾對大陸的不滿。

在蔡政府主政下，兩岸民心逐漸背離，儘管大陸惠台措施試圖改變台灣民眾的認知，降低台灣民眾的敵意及爭取民心，但如果蔡政府仍一味採取「聯美日、抗中」的策略，連台北市長柯文哲講「兩岸一家親」都容不下，兩岸關係仍難正常發展。失去兩岸共存共榮的機會，恐怕是台灣人民最大的損失。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)