2018年05月12日 04:11 中國時報 顧長永

馬來西亞選民在5月9日的國會議員大選，創造多項的歷史紀錄。長期操弄馬來族群意識的執政黨被趕下台，馬國出現自1957年獨立建國以來，首度的政黨輪替；高齡92歲的馬哈迪成為全世界年紀最大的總理，馬國的族群政治亦將重新洗牌。

馬來西亞在獨立建國之初，居人口多數的馬來人就控制行政權，人口較少的華人則擁有經濟優勢。在「巫統」（馬來人的政黨）長期領導「國民陣線」之下，馬來人的政治地位愈來愈鞏固。

身為巫統領導人的馬來西亞首相納吉自2009年就任後，政治及經濟弊端層出不窮。今年的大選，納吉為尋求勝選，再度積極操縱馬來族群意識。例如，通過選區畫分調整，以增加馬來人在國會的席次，結果人算不如天算。

這次大選變天的主因，就是巫統的行政專權及霸權激發廣大的民心向背，馬來族群意識已不再是萬靈丹。馬哈地自2015年起就開始批判貪汙腐敗的納吉，他成功領導反對勢力大團結，最終贏得勝利。

民主政治的選舉如同政治人物的照妖鏡，不僅照出政治人物的醜惡，亦給予人民重新選擇的機會。馬來西亞如此，台灣亦是如此。民進黨政府上台後，獨攬行政權及立法權，一連串的政策與作為不僅顯露執政的專橫與霸道，甚至造成社會嚴重的對立與分裂；上街示威抗議的群眾有增無減，博愛特區的蛇籠拒馬愈來愈多，但更多沉默的民眾，年底將以選票表達他們的抗議。

就像馬來西亞的政局變化，蔡政府應該警惕，行政權專斷所造成的傲慢、霸道與偏執，最後會讓霸道政權成為歷史的灰燼！

（作者為文藻外語大學國際事務系教授）

(中國時報)