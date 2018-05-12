馬國變天的警惕

友善列印
中國時報
顧長永

馬來西亞選民在5月9日的國會議員大選，創造多項的歷史紀錄。長期操弄馬來族群意識的執政黨被趕下台，馬國出現自1957年獨立建國以來，首度的政黨輪替；高齡92歲的馬哈迪成為全世界年紀最大的總理，馬國的族群政治亦將重新洗牌。

馬來西亞在獨立建國之初，居人口多數的馬來人就控制行政權，人口較少的華人則擁有經濟優勢。在「巫統」（馬來人的政黨）長期領導「國民陣線」之下，馬來人的政治地位愈來愈鞏固。

身為巫統領導人的馬來西亞首相納吉自2009年就任後，政治及經濟弊端層出不窮。今年的大選，納吉為尋求勝選，再度積極操縱馬來族群意識。例如，通過選區畫分調整，以增加馬來人在國會的席次，結果人算不如天算。

這次大選變天的主因，就是巫統的行政專權及霸權激發廣大的民心向背，馬來族群意識已不再是萬靈丹。馬哈地自2015年起就開始批判貪汙腐敗的納吉，他成功領導反對勢力大團結，最終贏得勝利。

民主政治的選舉如同政治人物的照妖鏡，不僅照出政治人物的醜惡，亦給予人民重新選擇的機會。馬來西亞如此，台灣亦是如此。民進黨政府上台後，獨攬行政權及立法權，一連串的政策與作為不僅顯露執政的專橫與霸道，甚至造成社會嚴重的對立與分裂；上街示威抗議的群眾有增無減，博愛特區的蛇籠拒馬愈來愈多，但更多沉默的民眾，年底將以選票表達他們的抗議。

就像馬來西亞的政局變化，蔡政府應該警惕，行政權專斷所造成的傲慢、霸道與偏執，最後會讓霸道政權成為歷史的灰燼！

（作者為文藻外語大學國際事務系教授）

(中國時報)

汶川兩岸情 十年竟成空 賴岳謙：做「對的事」柯文哲為何…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。